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قيود اميركية على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات: على إسرائيل بذل مزيد من الجهد
أخبار دولية
2024-07-18 | 00:15
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قيود اميركية على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات: على إسرائيل بذل مزيد من الجهد
أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء فرض قيود جديدة على تأشيرات الدخول للإسرائيليين الذين ارتكبوا انتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، داعية إسرائيل إلى بذل مزيد من الجهود "لمحاسبة" المسؤولين عن ارتكاب أعمال عنف.
وفي معرض إعلانه القيود الجديدة التي تمنع المُستهدَفين بها وأقاربهم من السفر إلى الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافة إن "هذا يتعلق بتوجّه واسع النطاق من العنف المتزايد الذي شهدناه للأسف خلال الأشهر القليلة الماضية، وبضرورة أن تبذل إسرائيل مزيدا من الجهد لمحاسبة الأشخاص على أفعالهم".
وذكر أن "الحكومة الإسرائيلية اتخذت بعض الإجراءات لكبح عنف المستوطنين في الضفة الغربية" لكنه أضاف أن "هذه الإجراءات لم تكن كافية".
وتتعلق القيود التي أعلِنت الأربعاء خصوصا بالجندي السابق في الجيش الإسرائيلي إيلور عزاريا الذي قضى عقوبة السجن تسعة أشهر بعد إدانته بقتل مهاجم فلسطيني جريح في عام 2016. وثمة أشخاص آخرون مستهدَفون لكن لم تُكشَف هوياتهم، إذ يحظر القانون الأميركي نشر أسمائهم، اعتمادا على الظروف.
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