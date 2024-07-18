زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ لبايدن: الانسحاب سيكون لصالح البلاد

ذكرت شبكة إيه.بي.سي نيوز اليوم الأربعاء أن زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر أبلغ الرئيس جو بايدن في اجتماع يوم السبت الماضي بأنه سيكون من الأفضل للبلاد والحزب الديمقراطي إذا انسحب من السباق الرئاسي.