قتلى في هجوم شنه إرهابيون في النيجر

قُتل سبعة مدنيين هذا الأسبوع على يد إرهابيين في قرية، في منطقة تيلابيري في غرب النيجر، قرب بوركينا فاسو، حسبما أعلن الجيش.



وقال الجيش في أحدث نشرة لعملياته إنّ "إرهابيين على دراجات نارية هاجموا قرية دوسو كوريغو، الواقعة على بعد حوالى 13 كيلومترًا شمال غرب كوكورو، فقتلوا سبعة مدنيين وسرقوا ماشية."



وأكّد الجيش أن ثمة عمليات جارية لتعقب الجناة وتحييدهم.



وأشار إلى أنّ قوات مكافحة الإرهاب قتلت 13 إرهابيًا واعتقلت 29 آخرين في المنطقة قبل حصول هذا الهجوم.



ويحكم النيجر قادة عسكريون استولوا على السلطة في انقلاب في تموز مبررين خطوتهم بالوضع الأمني المتدهور.