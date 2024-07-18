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حريق في مبنى في مدينة نيس الفرنسية
أخبار دولية
2024-07-18 | 01:19
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حريق في مبنى في مدينة نيس الفرنسية
قُتل سبعة أشخاص، في حريق اندلع في مبنى سكنيّ في مدينة نيس الفرنسية، وفق ما أعلن جهاز الإطفاء المحليّ.
وما زالت أسباب الحريق الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى يقع في منطقة شعبية في المدينة، غير معروفة.
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