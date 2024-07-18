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فون دير لايين تدعو إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة قلق كبير"

أخبار دولية
2024-07-18 | 03:56
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فون دير لايين تدعو إلى &quot;أوروبا قوية&quot; خلال &quot;فترة قلق كبير&quot;
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فون دير لايين تدعو إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة قلق كبير"

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الخميس إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة تتّسم بقلق كبير وعدم يقين" فيما تسعى إلى إقناع النواب الأوروبيين بمنحها ولاية ثانية.
     
وقالت في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "لن أسمح بتاتا بأن يسود الاستقطاب الشديد في مجتمعاتنا. لن أقبل بتاتا بأن يدمر المتطرّفون أسلوب حياتنا الأوروبي، وأنا أقف هنا اليوم مستعدة لقيادة المعركة مع كل القوى الديموقراطية".
 
وعن غزة، أكدت أن "سفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف فورا" معتبرة أن "أرواح الكثير من الأطفال والنساء والمدنيين زهقت في رد إسرائيل على إرهاب حماس الوحشي". وأضافت "سكان غزة باتوا غير قادرين على التحمل، والبشرية كذلك. نحتاج إلى وقف إطلاق نار فوري ودائم، نحتاج إلى الافراج عن الرهائن الإسرائيليين".

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