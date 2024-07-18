المراكز الصحية في جنوب غزة وصلت إلى نقطة الانهيار

وصلت المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة إلى "نقطة الانهيار" بسبب القصف الإسرائيليّ الذي يودي بحياة عدد كبير من الضحايا، وفق ما أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر.



وقال مدير البعثة الفرعية للجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة وليام شومبورغ في بيان: "تسبب العدد الكبير من الضحايا الناجم عن القتال المستمر بوصول المستشفى التابع لنا وكل المرافق الصحية في جنوب غزة إلى نقطة الانهيار وعدم تمكّنها من معالجة الذين يعانون إصابات تهدد حياتهم."



وأشارت المنظمة إلى أن المستشفى الميدانيّ التابع لها يضم 60 سريرًا في رفح في جنوب قطاع غزة.



وأوضحت أن قصف الجيش الإسرائيليّ لمنطقة المواصي السبت أدى إلى وصول 26 جريحًا إلى المنشأة، بينهم أطفال أصيبوا بشظايا.

