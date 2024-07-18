اليابان وجزر المحيط الهادئ تعارض تغيير الوضع القائم بالقوة

أعربت اليابان وجزر المحيط الهادئ عن معارضتها الشديدة لأي محاولة أحادية الجانب لتعديل الوضع القائم بالتهديد أو باستخدام القوة أو بالإكراه، في إشارة مبطّنة إلى الصين.



وتلجأ الولايات المتحدة وحلفاؤها بانتظام إلى هذه الصياغة التي استخدمت في البيان المشترك الذي أعقب قمة استمرت ثلاثة أيام، للإشارة إلى تنامي نفوذ الصين وقدراتها العسكرية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



ولم تذكر طوكيو وممثلو الدول الأعضاء الـ18 في منتدى جزر المحيط الهادئ بما فيها كاليدونيا الجديدة وبولينيزيا الفرنسية، اسم بكين صراحة بعد الاجتماع الذي عقد في العاصمة اليابانية.



وأكّد البيان التزام القادة ضمان استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ وازدهارها، وملاحظتهم بقلق التعزيز العسكريّ السريع الذي لا يفضي إلى هذه الغاية.



ودعوا إلى انخراط استباقي ومسؤول وشفافة للحفاظ على السلام والأمن الإقليميَين.

