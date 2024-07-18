ثلاثة إخوة عمانيون وراء الهجوم على مسجد أودى بستة أشخاص

أعلنت الشرطة العمانية الخميس، أن ثلاثة إخوة عمانيين كانوا وراء عملية إطلاق النار على مسجد للشيعة في مسقط، بعد إعلان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم.



وبحسب السلطات العمانية، فإن الهجوم الذي وقع الإثنين أودى بستة أشخاص على الأقل، هم أربعة باكستانيين وهندي ورجل شرطة، فيما أصيب 28 آخرون.



وكان ذلك الهجوم الأول من نوعه في المنطقة وتبنّاه التنظيم المتطرف في الدولة ذات الغالبية السنّية والتي تنعم بالهدوء بين بلدان الشرق الأوسط.



وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان عبر موقع "إكس" الخميس إن "الجناة الثلاثة المتورطين في الحادث عُمانيون وهم إخوة". وأضافت أنهم "لقوا حتفهم نتيجة إصرارهم على مقاومة رجال الأمن"، مضيفة أنهم "من المتأثرين بأفكار ضالة".