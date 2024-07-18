بن غفير يتحدى نتانياهو وحركة حماس في مقطع فيديو من باحة المسجد الأقصى

تحدى وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، في مقطع فيديو صوره في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وحركة حماس وسكان قطاع غزة.



وقال بن غفير في المقطع المصور حيث ظهر من خلفه مسجد قبة الصخرة: "جئت إلى أهم مكان للشعب اليهودي للصلاة من أجل الرهائن وفي سبيل أن يعودوا إلى بيوتهم ولكن ليس من خلال اتفاق استسلام ودون تنازلات".