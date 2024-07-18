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أوكرانيا أرسلت ألف طن من دقيق القمح للفلسطينيين في قطاع غزة

أخبار دولية
2024-07-18 | 06:58
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أوكرانيا أرسلت ألف طن من دقيق القمح للفلسطينيين في قطاع غزة
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أوكرانيا أرسلت ألف طن من دقيق القمح للفلسطينيين في قطاع غزة

أرسلت أوكرانيا شحنة أولى تضم ألف طن من دقيق القمح إلى الشعب الفلسطينيّ العالق وسط النزاع بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.
     
وأعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان أنّ فلسطين تلقت ألف طن من دقيق القمح ضمن البرنامج الإنسانيّ وحبوب من أوكرانيا. 
     
وأكدت أن هذه الشحنة هي الأولى من بين ثلاث شحنات مخصصة لفلسطين من أوكرانيا ضمن هذه المبادرة.

وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك على منصة "اكس" إنّ المبادرة ستوفر مساعدات غذائية لأكثر من 100 ألف أسرة عالقة وسط النزاع بين إسرائيل وحماس.
     
واعتبر المسؤول الأوكرانيّ أن هذه المساعدات "حيوية" للمدنيين الأبرياء الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمهددين بالمجاعة.

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