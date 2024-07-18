إيطاليا أرسلت إمدادات غذائية ومعدات صحية لسكان غزة

أرسلت إيطاليا إمدادات غذائية ومعدات صحية لسكان غزة على متن رحلة جوية إنسانية هبطت في الأردن، في إطار مبادرة "الغذاء من أجل غزة" التي تنظمها روما لمساعدة المدنيين هناك.



وتشمل المساعدات أكثر من 60 طنًا من المواد الغذائية ومستلزمات النظافة والمعدات الصحية إضافة إلى 150 خيمة.



وهبطت الرحلة التي غادرت مدينة برينديزي في جنوب إيطاليا، في العاصمة الأردنية عمان حيث سيتم تسليم المواد إلى غزة.



وقال وزير الخارجية الإيطاليّ أنطونيو تاياني: "بهذه العملية نقدم دليلًا ملموسًا على الاهتمام الذي توليه الحكومة الإيطالية للوضع الإنسانيّ في القطاع."



وأضاف: "إيطاليا ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتخفيف معاناة السكان الفلسطينيين في غزة."