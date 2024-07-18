الحكم على أميركيّ بالسجن 13 عامًا في روسيا بتهمة الاتجار بالمخدرات

أصدرت محكمة روسية في موسكو حكمًا بالسجن 13 عامًا على الأميركيّ مايكل ترافيس ليك بعد اتهامه بالاتجار بالمخدرات، في سياق توترات حادة بين موسكو وواشنطن.



وقالت الخدمة الإعلامية لمحاكم موسكو على تلغرام "دين مايكل ترافيس ليك بتهمة بيع المخدرات" و"حكم عليه بالسجن 13 عامًا في منشأة سجون صارمة".