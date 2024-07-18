إعادة انتخاب أورسولا فون دير لايين على رأس المفوضية الأوروبية

صوّت النواب الأوروبيون، خلال اجتماع في ستراسبورغ، لمنح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعدما حصلت على موافقة الدول السبع والعشرين في حزيران.



وبعد اقتراع سري، حصلت المسؤولة الألمانية على 401 صوت مؤيد (مقابل 284 صوتًا ضد، وامتناع 15 عن التصويت، و7 ورقات ملغاة)، ما يتجاوز الغالبية المطلقة التي كانت تحتاج إليها.