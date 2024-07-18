حزب البعث يفوز مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب في سوريا

فاز حزب البعث الحاكم في سوريا مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب، وفق ما أظهرت الخميس نتائج الانتخابات التي جرت في مناطق سيطرة الحكومة قبل ثلاثة أيام، مع نسبة اقتراع بلغت 38 في المئة، بحسب السلطات.



وأعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد في مؤتمر صحافي أسماء الفائزين الـ250، في الانتخابات التي جرت الاثنين.



ولدى مقارنتها مع قوائم المرشحين، يتبين كما كان متوقعاً أن حزب البعث وحلفاءه حصدوا 185 مقعداً في مجلس الشعب (169 لحزب البعث وحده)، في حين فاز بالمقاعد المتبقية مرشحون خاضوا السباق الانتخابي بصفة "مستقلين"، ولكن غالبيتهم الساحقة ترشحت على قوائم حزب البعث.



وهذه رابع انتخابات تُجرى في سوريا بعد اندلاع النزاع في العام 2011، في غياب أيّ معارضة فعليّة على الأرض. واعتبرت تحالفات معارضة سياسيّة تأسست خلال سنوات النزاع في المنفى، أن الانتخابات "غير شرعية" في غياب أي تسوية سياسية للنزاع.