"ليلوم" الألمانية تتلقى طلبية تاريخية على آليات تاكسي طائر من مجموعة "السعودية"

أعلنت شركة ليليوم الألمانية لتطوير المركبات الجوية الكهربائية تلقي طلبية تاريخية من مجموعة "السعودية" قد تصل إلى مئة آلية تاكسي طائر من طراز "ليليوم جيت".



وتم توقيع عقود لشراء خمسين آلية مؤكدة مع خيار شراء خمسين آلية أخرى خلال مراسم أقيمت في مقر الشركة في غاوتينغ قرب ميونيخ.



وأوضحت ليليوم أن مجموعة السعودية تود استخدام التاكسي الطائر لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة، ونقل مدعوين إلى فعاليات رياضية كبرى في العاصمة الرياض وإلى وجهات سياحية.



وسيتم تسليم أول آلية في 2026.



وأعلن كلاوس روفي رئيس مجلس إدارة ليليوم في بيان، أن "الشرق الأوسط أولوية لليليوم، وستمثل السعودية سوقا شاسعة ومثيرة للاهتمام للآليات الكهربائية العالية السرعة".



وذكرت الشركة الألمانية أن لديها الآن طلبيات على 780 تاكسي طائرا، من ضمنها 106 مؤكدة وخيار على 76 وحوالى 600 آلية موضع بروتوكول اتفاق.



وأنشئت شركة ليليوم عام 2015 وباشرت إنتاج آلياتها الكهربائية القادرة على نقل ستة ركاب في 2023. ومن المقرر بحسب الشركة تسيير أول رحلة "مأهولة" لتاكسي طائر في مطلع 2025.



في المقابل، تعتزم شركة "فولوكوبتر" الألمانية المنافسة لها اغتنام دورة الألعاب الأولمبية في باريس بين 26 تموز و11 آب لتسيير آلياتها الطائرة فوق العاصمة الفرنسية بعد الحصول على موافقة الحكومة الفرنسية، في قرار تعتزم بلدية باريس الطعن فيه.