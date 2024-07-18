عضو في قوات الدعم السريع السودانية: بعض الخطوات لتسهيل وصول المساعدات لمناطق تحت سيطرتنا

كشف عضو في وفد التفاوض التابع لقوات الدعم السريع السودانية لـ"رويترز" أن القوات شبه العسكرية اتفقت مع الأمم المتحدة على "بعض الخطوات لتسهيل المساعدات" في المناطق الخاضعة لسيطرتها.



وأوضح أن الجيش السوداني "لم يشارك معنا في أي تفاهمات" بشأن تسليم المساعدات.



ومن غير الواضح ما إذا كان من الممكن تنفيذ هذه الخطوات دون مشاركة الجيش.