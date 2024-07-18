ارتفاع حصيلة الاحتجاجات الطالبية في بنغلادش الى 32 قتيلا

ارتفعت حصيلة احتجاجات الطلاب الذين يعترضون على نظام الحصص في بنغلادش الخميس الى 32 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام اعلنتها مستشفيات البلاد.



وقال مسؤول في مستشفى "اوتارا كريسنت" في العاصمة دكا لفرانس برس رافضا كشف هويته: "لدينا سبعة قتلى هنا" يضافون الى 25 قتيلا سبق احصاؤهم. وأضاف أن "قتيلين هما طالبان أصيبا برصاص مطاطي، وهناك خمسة آخرون اصيبوا بسلاح ناري".