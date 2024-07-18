الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
30
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ارتفاع حصيلة الاحتجاجات الطالبية في بنغلادش الى 32 قتيلا
أخبار دولية
2024-07-18 | 11:08
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ارتفاع حصيلة الاحتجاجات الطالبية في بنغلادش الى 32 قتيلا
ارتفعت حصيلة احتجاجات الطلاب الذين يعترضون على نظام الحصص في بنغلادش الخميس الى 32 قتيلا، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام اعلنتها مستشفيات البلاد.
وقال مسؤول في مستشفى "اوتارا كريسنت" في العاصمة دكا لفرانس برس رافضا كشف هويته: "لدينا سبعة قتلى هنا" يضافون الى 25 قتيلا سبق احصاؤهم. وأضاف أن "قتيلين هما طالبان أصيبا برصاص مطاطي، وهناك خمسة آخرون اصيبوا بسلاح ناري".
أخبار دولية
احتجاجات
الطلاب
بنغلادش
التالي
CNN: نانسي بيلوسي قالت لبايدن إن استمراره بالترشح قد يقضي على فرص الديمقراطيين بالفوز بالغالبية في مجلس النواب
مقتل رجلي إطفاء خلال إخماد حريق في إيطاليا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-28
ماذا في آخر مستجدات الاحتجاجات الطلابية في اميركا؟
تقارير نشرة الاخبار
2024-04-28
ماذا في آخر مستجدات الاحتجاجات الطلابية في اميركا؟
0
منوعات
07:53
لماذا يرمي الطلاب قبعات التخرج في نهاية الحفل؟ (فيديو)
منوعات
07:53
لماذا يرمي الطلاب قبعات التخرج في نهاية الحفل؟ (فيديو)
0
أخبار دولية
2024-07-16
إغلاق المدارس في بنغلادش عقب تظاهرات
أخبار دولية
2024-07-16
إغلاق المدارس في بنغلادش عقب تظاهرات
0
أخبار دولية
2024-07-07
احتجاجات في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن
أخبار دولية
2024-07-07
احتجاجات في إسرائيل للتوصل إلى اتفاق في شأن الرهائن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:50
البيت الأبيض: بايدن يتوقع أن يجتمع مع نتنياهو الأسبوع المقبل
أخبار دولية
12:50
البيت الأبيض: بايدن يتوقع أن يجتمع مع نتنياهو الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
12:21
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط يتوجه للمنطقة لإجراء محادثات بشأن غزة
أخبار دولية
12:21
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط يتوجه للمنطقة لإجراء محادثات بشأن غزة
0
أخبار دولية
11:46
السويد تبدأ إلغاء مساعداتها التنموية للعراق بشكل تدريجي
أخبار دولية
11:46
السويد تبدأ إلغاء مساعداتها التنموية للعراق بشكل تدريجي
0
أخبار دولية
11:20
غالانت من الحدود الشمالية: الأمور يمكن أن تتحرك في لحظات
أخبار دولية
11:20
غالانت من الحدود الشمالية: الأمور يمكن أن تتحرك في لحظات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-07-15
استهداف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
آخر الأخبار
2024-07-15
استهداف سيارة قرب الحدود اللبنانية السورية
0
منوعات
2024-06-26
مقطع فيديو كشف أمره... رجل يخون زوجته خلال رحلة جوية والجمهور مذهول!
منوعات
2024-06-26
مقطع فيديو كشف أمره... رجل يخون زوجته خلال رحلة جوية والجمهور مذهول!
0
منوعات
2024-05-10
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
منوعات
2024-05-10
اعتقدت أنها تعاني من حرقة في المعدة... ما اكتشفته المرأة بعد إجرائها فحوصات طبية كان مذهلا! (فيديو)
0
موضة وجمال
2024-05-07
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
موضة وجمال
2024-05-07
إطلالة كيم كارداشيان تصدم الجمهور في حفل "ميت غالا" 2024... هكذا بدت! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:18
فياض خلال زيارته محافظة بعلبك الهرمل: موضوع الصرف الصحيّ هو على جدول أولوياتنا
أخبار لبنان
07:18
فياض خلال زيارته محافظة بعلبك الهرمل: موضوع الصرف الصحيّ هو على جدول أولوياتنا
0
أخبار لبنان
04:36
مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار
أخبار لبنان
04:36
مجلس الوزراء يقرر إجراء مباراة لتطويع 82 تلميذ ضابط اضافي... ولا اضراب في المطار
0
أخبار دولية
03:56
فون دير لايين تدعو إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة قلق كبير"
أخبار دولية
03:56
فون دير لايين تدعو إلى "أوروبا قوية" خلال "فترة قلق كبير"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
تقارير نشرة الاخبار
16:57
بو حبيب طرح في مجلس الأمن سلة متكاملة بضمانات دولية لتعزيز فرص الأمن المستدام في الجنوب
0
أخبار دولية
16:18
بايدن يعلن إستعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه حالة طبية
أخبار دولية
16:18
بايدن يعلن إستعداده لإعادة التفكير بترشحه إن واجه حالة طبية
0
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
رياضة
14:03
منتخب لبنان للتوتش رغبي... الحصان الأسود في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
تقارير نشرة الاخبار
13:59
العجلة الإقتصادية للقرى اللبنانية تتحرك مع بدء المهرجانات
0
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
أخبار دولية
13:51
المملكة المتحدة وضعت خططًا لإنشاء قوة جديدة لأمن الحدود تتمتع بقدرات لمكافحة الإرهاب
0
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
أخبار دولية
13:48
فرنسا تقترع غدًا رئيسًا للبرلمان... إليكم أهميته السياسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
أخبار لبنان
00:34
استشهاد قيادي في "الجماعة الاسلامية" بغارة على طريق غزة البقاعية (فيديو)
2
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
أمن وقضاء
16:29
إصابة عنصر من شعبة المعلومات في يحشوش أثناء مداهمة
3
منوعات
10:02
رنيم بو خزام ونيكول الحجل في غرفة الأخبار... وظهور الحمل عليهما بشكل واضح (صورة)
منوعات
10:02
رنيم بو خزام ونيكول الحجل في غرفة الأخبار... وظهور الحمل عليهما بشكل واضح (صورة)
4
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
منوعات
14:00
اعتقدت أن الأشخاص من حولها يتحدثون بلغة مختلفة... هكذا تلقّت أربعينية خبر إصابتها بمرض خطير!
5
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
منوعات
13:05
حركات مهينة وفاضحة أمام تمثال شهير... سائحة تثير غضب الإيطاليين بـ"وقاحتها"! (صور)
6
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
أخبار لبنان
00:32
قتيلان و9 جرحى في حادث سير على طريق جران البترونية
7
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
أخبار لبنان
04:06
اعلان الحداد الرسمي في 4 آب
8
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
صحف اليوم
23:53
مصدر لـ"الشرق الأوسط": تهديدات نصر الله جِدية ولا تقع تحت عنوان الحرب النفسية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More