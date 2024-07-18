غالانت من الحدود الشمالية: الأمور يمكن أن تتحرك في لحظات

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، خلال جولة له على الحدود الشمالية، من أن الأمور يمكن أن تتحرك في لحظات، من جهد كبير في الجنوب إلى جهد رئيسي في الشمال، وسيكون سريعاً ومفاجئاً وحاداً جداً.



وأجرى غالانت تقييماً للوضع مع قادة الألوية العسكرية ورؤساء البلديات خلال جولته على الحدود اللبنانية الاسرائيلية.