المبعوث الأميركي للشرق الأوسط يتوجه للمنطقة لإجراء محادثات بشأن غزة

أعلن مسؤول أميركي أن مبعوث الولايات المتحدة للشرق الأوسط بريت ماكغورك سيتوجه إلى المنطقة اليوم لإجراء مشاورات بشأن الصراع في غزة ومن المقرر أن يزور الإمارات والأردن.



ولم يكن لدى المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، مزيد من التفاصيل عن مناقشاته المقررة.