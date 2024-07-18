مات بروكس في اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الجمهوري الأميركي: "دعوني أراكم تهتفون إن كنتم تدعمون إسرائيل"

حضرت إسرائيل والحرب التي تخوضها في غزة ومع حزب الله في الانتخابات الأميركية.



ففي اليوم الثالث لمؤتمر الحزب الجمهوري، دخل رئيس التكتل اليهودي الجمهوري مات بروكس وهو يصرخ للجمهور: "دعوني أراكم تهتفون إن كنتم تدعمون إسرائيل"، لتتعالى بعدها صيحات الحاضرين.