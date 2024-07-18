غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تصويت الكنيست ضد قيام دولة فلسطينية

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش يشعر "بخيبة أمل كبيرة" بعد تبني الكنيست الاسرائيلي قرارا يرفض فيه "قيام دولة فلسطينية".



وقال المتحدث ستيفان دوجاريك لصحافيين: "لا يمكن رفض حل الدولتين عبر إجراء تصويت. الامين العام يشعر بخيبة أمل كبيرة من قرار الكنيست"، مكررا ان حل الدولتين هو "الطريق الوحيد الموثوق به نحو سلام دائم".