ستولتنبرغ: "من الأهمية بمكان" أن تواصل واشنطن دعمها لأوكرانيا

أعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ في مقابلة مع فرانس برس أن "من الأهمية بمكان" أن يستمر دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا.



وقال ستولتنبرغ على هامش اجتماع المجموعة السياسية الاوروبية في قصر بلينيم قرب أكسفورد في المملكة المتحدة إن "الدول الاوروبية الاعضاء في الحلف وكندا يمكنها بالتأكيد القيام بالمزيد، ولكن من الأهمية بمكان أن تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم الى أوكرانيا".



واضاف ستولتنبرغ ردا على سؤال عن احتمال وقف المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا في حال عودة دونالد ترامب الى البيت الابيض: "ينبغي أن يكون ذلك جهدا مشتركا بين أميركا الشمالية وأوروبا، والولايات المتحدة هي الحليف الأكثر أهمية. من هنا، اتوقع أن يواصل (الاميركيون) دعم أوكرانيا".



وتثير هذه الفرضية قلق قسم من دول حلف شمال الاطلسي واوكرانيا، وخصوصا منذ اختار ترامب جاي دي فانس لمنصب نائب الرئيس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني.



ويعارض فانس، السناتور عن أوهايو، بشدة استمرار الدعم الأميركي لكييف.



لكن ستولتنبرغ الذي يغادر منصبه في تشرين الاول بعد عشرة أعوام أمضاها على رأس الحلف الاطلسي، اعتبر أن "من مصلحة الولايات المتحدة وأمنها ان تدعم أوكرانيا".



وأضاف: "إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا، لن يكون ذلك مأساة للأوكرانيين فحسب، بل سيجعل العالم أكثر خطورة وهشاشة".



وتقدم الولايات المتحدة نحو نصف المساعدة العسكرية الى أوكرانيا والتي بلغ مجموعها اكثر من مئة مليار دولار منذ الغزو الروسي في شباط 2022. لكن ترامب وحلفاءه في الكونغرس يهددون بوقف المساهمة الأميركية، بحجة أن واشنطن لا يمكنها أن تدعم كييف الى ما لا نهاية.



كذلك، أكد ترامب انه يستطيع ايجاد حل لهذا النزاع خلال 24 ساعة، معززا مخاوف كييف من فرض تسوية على حسابها.



وعلق ستولتنبرغ: "إذا كنا نريد التفاوض على حل يبقي أوكرانيا دولة سيدة ومستقلة، فإن السبيل الافضل لبلوغ ذلك يكمن في تقديم مزيد من المساعدة الى أوكرانيا".



وأضاف: "في هذه اللحظة، يعتقد الرئيس بوتين أنه يستطيع ان يكسب على أرض المعركة. علينا أن نقنعه بالعكس (...) بحيث يجلس الى طاولة المفاوضات بهدف ايجاد حل".