طبيب بايدن: الرئيس يواصل العمل رغم أعراض خفيفة لكوفيد-19

أكد طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن أن بايدن يواصل أداء مهامه الرسمية في الوقت الذي يعاني فيه من أعراض خفيفة في الجهاز التنفسي العلوي مرتبطة بإصابته بكوفيد-19، مشيرا الى أن العلامات الحيوية للرئيس لا تزال طبيعية.



ويواصل بايدن العلاج بعقار باكسلويد، حسبما كتب الدكتور كيفن أوكونور في رسالة نشرها البيت الأبيض.