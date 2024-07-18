نتانياهو يلغي أمرا لغالانت بإقامة مستشفى ميداني لأطفال غزة

أعلن مسؤولون اسرائيليون أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ألغى أمرا أصدره وزير دفاعه يوآف غالانت ببناء مستشفى ميداني في إسرائيل لعلاج أطفال غزة المرضى.



وجاء القرار ليعطي اشارة جديدة الى مدى الانقسامات داخل الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه نتانياهو بشأن كيفية التعامل مع الحرب في غزة منذ هجمات حماس في 7 تشرين الاول، وذلك على وقع انتقادات دولية لتزايد الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين.



وأعلن وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت هذا الأسبوع أنه أمر ببناء "مستشفى موقت" لعلاج الأطفال المرضى في غزة.



وذكر بيان حكومي الأربعاء أن غالانت ناقش مسألة المستشفى في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن.



وأفادت تقارير بأنه سيتم بناء المستشفى بالقرب من حدود إسرائيل مع غزة لمساعدة الأطفال الذين يعانون السرطان والسكري وأمراضا أخرى والذين لا يستطيعون تلقي العلاج في القطاع المحاصر والمدمر.



لكن مكتب رئيس الوزراء أعلن فجأة أن نتانياهو "لا يوافق على إنشاء مستشفى لسكان غزة داخل الأراضي الإسرائيلية، وبالتالي لن يتم إنشاؤه".



وقال مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس فضل عدم الكشف عن اسمه إن "وزارة الدفاع طلبت للمرة الأولى من مكتب رئيس الوزراء قبل أسبوعين الإسراع في إجلاء المرضى، وخصوصا الأطفال المرضى" من غزة.



واضاف: "لم يتم الرد، فأصدر الوزير أمراً للجيش بإقامة مستشفى ميداني داخل الأراضي الإسرائيلية كحل فوري للأطفال المرضى".



وأكد المسؤول أن "رئيس الوزراء ألغى الأمر لأسباب سياسية وعرقل التوصل إلى حل إنساني".