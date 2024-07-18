مهاجمة شرطي بسكين في باريس وإصابة المهاجم بالرصاص

أصيب شرطي بجروح مساء الخميس بعدما هاجمه رجل بسكين، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة وكالة فرانس برس، لافتا الى أن المهاجم اصيب لاحقا بجروح بالغة نتجت من رصاص أطلقه عليه شرطي آخر.



وقال مصدر آخر في الشرطة إن المهاجم كان قد أبعد من متجر فاخر يقع في الجوار، و"لدى مشاهدته الشرطة، لاذ الرجل بالفرار حاملا سكينا في يده، قبل أن يصيب شرطيا في أذنه إثر مواجهة". ولم يحدد المصدر مدى خطورة هذه الاصابة.