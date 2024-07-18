تبون يقدم ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية الجزائرية

قدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس، طلب ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في السابع من أيلول والتي يعتبر الأوفر حظا للفوز فيها، بحسب صحافي وكالة فرنس برس.



وقال تبون في تصريح صحافي عقب تقديم ملفه: "كما ينص عليه القانون جئت لإيداع ملف الترشح رسميا لدى السلطة (الوطنية المستقلة للانتخابات)".



وأضاف: "اتمنى أن تقبل السلطة المستقلة الملف الذي طُرح امامها".