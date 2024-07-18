أوباما يعتقد أنه يتعيّن على بايدن أن يعيد النظر في ترشّحه للرئاسة

أكد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما لمقرّبين أنه يتعين على جو بايدن أن يعيد النظر في ترشّحه لولاية ثانية، وفق ما أوردت صحيفة واشنطن بوست الخميس.



ونقلا عن أشخاص مطّلعين على موقف أوباما، أوردت الصحيفة أن أوباما يعتقد أن حظوظ بايدن بالفوز تقلّصت وأنه يتعين على نائبه السابق البالغ 81 عاما أن "يعيد النظر بجدية في إمكان مواصلة ترشّحه".



وأشارت الصحيفة إلى أن أوباما لم يصدر على الفور أي تعليق.