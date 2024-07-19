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الجيش الإسرائيلي يتحقق من هجوم يحتمل أنه بطائرة مسيرة بعد انفجار في تل أبيب

أخبار دولية
2024-07-19 | 00:17
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الجيش الإسرائيلي يتحقق من هجوم يحتمل أنه بطائرة مسيرة بعد انفجار في تل أبيب
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الجيش الإسرائيلي يتحقق من هجوم يحتمل أنه بطائرة مسيرة بعد انفجار في تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يتحقق مما إذا كان انفجار وقع في وسط تل أبيب في الساعات الأولى من اليوم الجمعة ناجمًا عن هجوم بطائرة مسيرة لكنه لم يطلق صفارات الإنذار.

ووقع الانفجار بعد ساعات من تأكيد الجيش الإسرائيلي أنه قتل قائدًا كبيرًا في جماعة حزب الله في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان: "التحقيق الأولي يشير إلى أن الانفجار في تل أبيب نجم عن سقوط هدف جوي ولم تنطلق صفارات الإنذار. الحادث قيد التحقيق الدقيق".

وأضاف أنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.

وفي الوقت نفسه، كتب المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية يحيى سريع على منصة إكس مشيرًا إلى أن "العملية النوعية التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها استهدفت تل أبيب في فلسطين المحتلة".

وأعلنت الشرطة العثور على جثة رجل في شقة قريبة من موقع الانفجار، موضحةً أنها تحقق في الملابسات.

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