هيئة بحرية تتلقى تقريرًا عن حادث على بعد 83 ميلًا بحريًا جنوب شرقي عدن اليمنية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية وشركة أمبري البريطانية للأمن البحري أن سفينة أصيبت بمقذوفات مجهولة على بعد 83 ميلًا بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن اليمنية في وقت مبكر من اليوم الجمعة.



وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرة أن جميع أفراد الطاقم بخير. ولم تحدد هوية السفينة.



ونصحت أمبري في تحذير منفصل السفن الموجودة في محيط ذلك الموقع بالبقاء في حالة تأهب والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.