بايدن بدأ في تقبل فكرة الإنسحاب من السباق الرئاسي

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أمس الخميس نقلًا عن عدة أشخاص مقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن أنه بدأ في تقبل فكرة أنه قد لا يتمكن من الفوز في الانتخابات المقررة في الخامس من تشرين الثاني وربما يضطر إلى الانسحاب من السباق.



إلا أن سيدريك ريتشموند المسؤول في حملة بايدن صرح لشبكة إم.إس.إن.بي.سي بأن "تقرير نيويورك تايمز خاطىء تمامًا. الرئيس قال إنه سيترشح وهذا هو الأمر المؤكد".