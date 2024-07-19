زعيم كوريا الشمالية يناقش التعاون العسكري مع مسؤول روسي

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الجمعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استقبل نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو وناقشا أهمية تعزيز توحيد جيشي البلدين للدفاع عن السلام والعدالة في العالم.



وذكرت الوكالة أن كيم وكريفوروتشكو اتفقا على ضرورة التعاون العسكري بين البلدين للدفاع عن المصالح الأمنية المشتركة.



ولم يذكر التقرير أي تفاصيل أخرى عن الوفد المرافق لكريفوروتشكو أو الغرض من الزيارة.