زلزال بقوة 7,4 درجات يهز شمال تشيلي

هز زلزال بقوة 7,4 درجات شمال تشيلي الخميس حسبما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء، فيما لم يصدر حاليًا تحذير من حدوث موجات مد عال (تسونامي).



ويقع مركز الهزة على بعد 265 كيلومترًا إلى شرق مدينة أنتوفاغاستا الساحلية وعلى عمق 126 كيلومترًا، استنادًا إلى المعهد.



وكتب الرئيس التشيلي غابرييل بوريتش على منصة إكس: "حتى الآن لا توجد تقارير عن إصابات أو أضرار كبيرة، لكن الفرق تقوم بجمع المعلومات".