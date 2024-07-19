ترامب متحدثًا عن كيم جونغ أون: أعتقد أنه يفتقدني

أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب أنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "يفتقده"، وذلك في هجوم على السياسة الخارجية للقيادة الحالية للبيت الابيض خلال خطاب في مؤتمر الحزب الجمهوري الخميس.



وقال ترامب: "اتفق معه، وقد يرغب في رؤيتي مجددًا. أعتقد أنه يفتقدني". والتقى ترامب خلال فترة رئاسته السابقة الزعيم الكوري الشمالي شخصيًا.