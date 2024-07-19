متظاهرون يضرمون النار في مبان حكومية في بنغلادش

أضرم متظاهرون في بنغلادش النار في العديد من المباني الحكومية خلال اشتباكات أوقعت قتلى في مختلف أنحاء البلاد بين طلاب وشرطة مكافحة الشغب، حسبما ذكر بيان للشرطة.



وجاء في البيان أن "الأوغاد أحرقوا وخربوا ونفذوا أنشطة مدمرة في مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بي تي في والوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إضافةً إلى مختلف مباني الشرطة والمباني الحكومية".



وصدر البيان في ساعة متأخرة الخميس بعد فرض حجب على الانترنت في أنحاء البلاد قطع خطوط اتصال بنغلادش بالعالم الخارجي.



وقالت الشرطة: "أظهرنا حتى الآن أقصى درجات ضبط النفس"، مضيفةً أنه إذا استمرت الأنشطة التدميرية، فإن عناصرها سيضطرون لاستخدام القانون بحده الأقصى.