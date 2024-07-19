سقوط قتيل جراء الإنفجار في تل أبيب

أدى الانفجار الذي وقع ليلًا في تل أبيب وبدا أنه ناجم عن هجوم جوي إلى مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس صباح الجمعة زكي هيلر المتحدث باسم خدمة "نجمة داود" وهي جهاز الإسعاف الإسرائيلي الموازي للصليب الأحمر.



ويأتي ذلك في وقت تدخل الحرب في قطاع غزة يومها الـ287.



وكانت الشرطة الإسرائيلية تحدثت في حصيلة سابقة عن وجود سبعة مصابين بجروح طفيفة جراء هذا الهجوم، لكن الأمر يتعلق خصوصًا بأشخاص كانوا في حالة صدمة، بحسب ما أكد هيلر.



من جهته، قال المتحدث باسم الشرطة دين إلسدون إنه عثر على جثة عليها آثار جروح ناجمة عن شظايا داخل المبنى الذي أصيب جراء الانفجار عند زاوية شارع بن يهودا وشارع شالوم عليشم، ليس بعيدًا عن مبنى ملحق بالسفارة الأميركية في إسرائيل.



ووقع الانفجار في حوالى الساعة 3:15 صباحًا (00:15 ت غ)، وفقًا لخدمات الطوارىء.