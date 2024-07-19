الحوثيون يعلنون إستهداف تل أبيب بمسيرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين اليوم الجمعة أن الحركة استهدفت تل أبيب بطائرة مسيرة، مشيرًا إلى أنهم سيواصلون استهداف إسرائيل تضامنًا مع الفلسطينيين في حرب غزة.