ماكرون وستارمر يريدان تعزيز التعاون في مجال الهجرة

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر الخميس "تعزيز تعاونهما في مجال الهجرة غير الشرعية" و"إعادة تنشيط" الشراكة الدفاعية بين باريس ولندن.



وأعلنا أنهما سيعقدان القمة الفرنسية البريطانية المقبلة في المملكة المتحدة عام 2025. وقد عقدت القمة السابقة في باريس عام 2023، عندما كان المحافظ ريشي سوناك رئيسًا للحكومة البريطانية.



وقال الزعيمان في بيان مشترك في نهاية عشاء عمل ثنائي على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية قرب أكسفورد في إنكلترا: "متطلعتان إلى المستقبل، ستثابر فرنسا والمملكة المتحدة على التعاون في كل مجالات علاقتهما".