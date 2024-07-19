مستشار لترامب: لا شيء سيتغير في الحملة الإنتخابية إذا انسحب بايدن من السباق الرئاسي

أكد جيسون ميلر، أحد أقرب مستشاري المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية، لوكالة فرانس برس الخميس أن حملة دونالد ترامب لن "تتغير بشكل جذري" إذا انسحب جو بايدن من السباق الرئاسي.



وقال ميلر على هامش مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي: "سواء كان جو بايدن أو كامالا هاريس أو أي ديموقراطي يساري متطرف آخر، فجميعهم مسؤولون عن تدمير اقتصادنا وتفكك حدودنا".