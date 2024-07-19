رصد وجود فيروس شلل الأطفال في مياه الصرف الصحي في غزة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة حركة حماس في غزة الخميس أن الفحوص بينت وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال في عينات عدة من مياه الصرف الصحي في القطاع، منددةً بـ"كارثة صحية".



وقالت الوزارة في بيان إن "نتائج الفحوص التي أجريت على عينات من الصرف الصحي بالتنسيق مع اليونيسف بينت وجود الفيروس المسبب لشلل الأطفال".



وشلل الأطفال مرض فيروسي متوطن حاليًا في بلدين فقط هما باكستان وأفغانستان.



وأشارت الوزارة إلى أن "هذا الاكتشاف في مياه الصرف الصحي التي تجري بين خيام النازحين في القطاع الفلسطيني ينذر بكارثة صحية حقيقية ويعرض آلاف السكان لخطر الإصابة بهذا المرض".