ترامب يقول إنه كان يعلم أنه يتعرض لهجوم عند وقوع إطلاق النار خلال تجمعه الحاشد

أعلن دونالد ترامب الخميس، في أول خطاب يدلي به منذ نجاته من محاولة اغتيال، أنه علم على الفور بأنه "يتعرض لهجوم" عند وقوع إطلاق للنار خلال تجمع حاشد كان يعقده نهاية الأسبوع الماضي.



وقال ترامب أمام مؤتمر الحزب الجمهوري في ميلووكي: "علمت على الفور أن الأمر خطير جدًا وأننا نتعرض للهجوم لكن شعرت بالأمان الشديد لأن الله كان إلى جانبي".