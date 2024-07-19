مقذوفات تصيب سفينة ترفع علم سنغافورة قبالة سواحل اليمن

أصابت مقذوفات سفينة شحن قبالة سواحل اليمن من دون التسبب بإصابات في هجوم يرجح أن يكون شنه الحوثيون اليمنيون على ما ذكرت وكالة "أمبري" للأمن البحريّ.



وقالت "أمبري": "أصيبت سفينة ترفع علم سنغافورة بمقذوفات على بعد 80 ميلًا بحريًا (148 كيلومترًا) جنوب شرق مدينة اليمنية الساحلية مشيرة إلى عدم الابلاغ عن إصابات في الهجوم الذي يشبه عمليات ينفذها عادة الحوثيون في المنطقة."