عباس في روسيا في آب

نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية الرسمية عن مصدر دبلوماسيّ قوله إنّ الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس سيزور روسيا بين يومي 12 و14 آب.



وأعلن المصدر أنّ عباس سيلتقي بالرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين في 13 آب.