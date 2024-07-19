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الشرطة البنغلادشية تعلن توقيف أحد كبار قادة المعارضة في دكا
أخبار دولية
2024-07-19 | 03:46
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الشرطة البنغلادشية تعلن توقيف أحد كبار قادة المعارضة في دكا
اعتقلت الشرطة البنغلادشية الجمعة أحد كبار قادة حزب معارض في العاصمة دكا، على ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فاروق حسين وكالة فرانس برس عقب اضطرابات استمرت لأيام على مستوى البلاد وأوقعت قتلى.
وقال المتحدث إن "روح الكبير رضوي من الحزب القومي البنغلادشي المعارض يواجه "مئات القضايا" من دون تقديم تفاصيل إضافية حول أسباب توقيفه".
أخبار دولية
البنغلادشية
توقيف
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