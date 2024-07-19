تعطل عالمي في الإنترنت يؤثر على عمليات مطار سخيبول في هولندا

أعلن متحدث اليوم الجمعة أن العمليات في مطار سخيبول في أمستردام، وهو أحد أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا، تأثرت بمشكلات وتعطل عالمي في خدمات الإنترنت.



وقال: "التعطل له تأثير على الرحلات الجوية التي تصل وتقلع من سخيبول"، مضيفًا أنه من غير الواضح بعد عدد الرحلات التي تأثرت بالمشكلة.