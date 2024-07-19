تعطل تداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة بسبب إنقطاع الإنترنت

أعلنت ستة مصادر في قطاع النفط والغاز لرويترز أن عدة مقرات رئيسية لتداول النفط والغاز في لندن وسنغافورة تواجه صعوبات في تنفيذ المعاملات بسبب تعطل الإنترنت اليوم الجمعة.