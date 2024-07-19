أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في بريطانيا تواجه مشاكل فنية واسعة وتحذر من إلغاء رحلات

أعلنت أكبر شركة مشغلة للسكك الحديد في المملكة المتحدة أنها تواجه "مشاكل فنية على نطاق واسع" الجمعة محذرة من احتمال إلغاء رحلات.



وأوضحت شركة غوفيا تيمسلينك ريلواي (GTR) عبر منصة اكس أننا "نواجه راهنًا مشاكل على نطاق واسع تتعلق بتكنولوجيا المعلومات على كامل شبكتنا".