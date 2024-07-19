الجيش الإسرائيلي يعتقد أن المسيرة إيرانية الصنع التي أصابت تل أبيب أطلقت من اليمن

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن الطائرة المسيرة إيرانية الصنع التي أصابت تل أبيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة انطلقت من اليمن.وشار إلى أن "الجيش رصد تزايدًا في المؤشرات على مقتل محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس في ضربة جوية إسرائيلية في غزة الأسبوع الماضي".