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تعطل الخطوط الجوية الفرنسية بسبب مشكلة تقنية عالمية

أخبار دولية
2024-07-19 | 05:01
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تعطل الخطوط الجوية الفرنسية بسبب مشكلة تقنية عالمية
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تعطل الخطوط الجوية الفرنسية بسبب مشكلة تقنية عالمية

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" اليوم الجمعة تعطل عملياتها بسبب مشكلة تقنية عالمية، موضحةً أن الرحلات الجوية التي أقلعت بالفعل لم تتأثر بالمشكلة.

وقالت الشركة: "تؤكد إير فرانس تعطل عملياتها بسبب مشكلة عالمية في تكنولوجيا المعلومات أثرت بشكل ملحوظ على عدة شركات طيران ومطارات حول العالم".

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