زيلينسكي يلتقي بالحكومة البريطانية الجديدة

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى داوننغ ستريت اليوم الجمعة ليلتقي برئيس الوزراء كير ستارمر وكبار الوزراء في حكومته.



وشارك زيلينسكي في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في بريطانيا أمس الخميس.