مصدر رويترز: الخبراء لا يتعاملون مع الأمر على أنه مشكلة أمنية مرتبطة بهجوم سيبرانيّ

رأى مصدر أمنيّ في الحكومة البريطانية إن الخلل التقنيّ العالميّ الذي أثر على شركات الإعلام والبنوك وشركات الاتصالات في أنحاء العالم لا يُتعامل معه على أنه هجوم سيبرانيّ متعمد.وأعلن المصدر لرويترز أنّ خبراء الأمن السيبرانيّ لا يتعاملون مع الأمر على أنه مشكلة أمنية مرتبطة بهجوم سيبرانيّ.